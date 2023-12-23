Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Наполи. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» тен Хаг: когда все в строю, мы можем победить кого угодно

Тренер «МЮ» тен Хаг: когда все в строю, мы можем победить кого угодно
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил уверенность в своей команде.

«Я уверен, что когда игроки вернутся, у нас будет хорошая и сильная команда. «Ливерпуль» был на вершине турнирной таблицы лиги в прошлые выходные. Мы были конкурентоспособны в игре с ними… Когда все в строю, мы можем победить кого угодно», — приводит слова тен Хага Reuters.

Сегодня, 23 декабря, «Манчестер Юнайтед» сыграет сыграет с лондонским «Вест Хэмом» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Встреча начнётся в 15:30 мск. По причине травм игру пропустят такие футболисты, как Каземиро, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Мейсон Маунт, Тирелл Маласиа.

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Тен Хаг: твёрдо верю, что Хойлунд и Рашфорд способны забить много голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android