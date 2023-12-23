Тренер «МЮ» тен Хаг: когда все в строю, мы можем победить кого угодно

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил уверенность в своей команде.

«Я уверен, что когда игроки вернутся, у нас будет хорошая и сильная команда. «Ливерпуль» был на вершине турнирной таблицы лиги в прошлые выходные. Мы были конкурентоспособны в игре с ними… Когда все в строю, мы можем победить кого угодно», — приводит слова тен Хага Reuters.

Сегодня, 23 декабря, «Манчестер Юнайтед» сыграет сыграет с лондонским «Вест Хэмом» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Встреча начнётся в 15:30 мск. По причине травм игру пропустят такие футболисты, как Каземиро, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Мейсон Маунт, Тирелл Маласиа.