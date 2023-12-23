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Спортдир «Байера» Рольфес: зимой мы не будем никого продавать

Спортдир «Байера» Рольфес: зимой мы не будем никого продавать
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Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес высказался о трансферной политике клуба в предстоящее зимнее трансферное окно.

«В январе все наши футболисты останутся в команде. Мы не намерены отпускать ни одного игрока.

Та и Инкапье? Ни один футболист не покинет нашу команду», — приводит слова Рольфеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Kicker.

В текущем сезоне на счету Жонатана Та 23 матча за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Пьеро Инкапье провёл 17 игр и сумел оформить одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн и € 35 млн соответственно.

Ранее сообщалось об интересе к Жонатану Та со стороны лондонского «Челси».

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