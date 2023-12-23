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«Тоттенхэм» забивал в каждом из последних 30 матчей в АПЛ

«Тоттенхэм» забивал в каждом из последних 30 матчей в АПЛ
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Сегодня, 23 декабря, «Тоттенхэм» дважды забил в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:1), который проходит в данный момент, и увеличил свою результативную серию до 30 матчей в чемпионате.

При этом серия из 30 матчей является самой продолжительной серией в АПЛ. Кроме того, «Тоттенхэм» единственная команда, которая забила в каждом матче английского чемпионата в этом сезоне.

На данный момент после 17 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке с 33 очками. Лидером чемпионата является лондонский «Арсенал», который в своём активе имеет 39 очков. Ближайшие преследователи: «Астон Вилла» (39), которая сыграла 18 матчей в АПЛ, и «Ливерпуль» (38).

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