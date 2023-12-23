«Интер» уверенно обыграл «Лечче» и продолжает лидировать в Серии А

Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Интер» уверенно переиграл своего соперника — 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 43-й минуте благодаря голу защитника Янна Биссека, отличившегося с передачи Хакана Чалханоглу. На 78-й минуте «точку» в матче поставил Николо Баррела, замкнув пас Марко Арнаутовича — 2:0.

На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка после 17 туров. «Лечче» находится на 12-й строчке, заработав 20 очков.