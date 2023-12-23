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«Интер» уверенно обыграл «Лечче» и продолжает лидировать в Серии А

«Интер» уверенно обыграл «Лечче» и продолжает лидировать в Серии А
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Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Интер» уверенно переиграл своего соперника — 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 43-й минуте благодаря голу защитника Янна Биссека, отличившегося с передачи Хакана Чалханоглу. На 78-й минуте «точку» в матче поставил Николо Баррела, замкнув пас Марко Арнаутовича — 2:0.

На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка после 17 туров. «Лечче» находится на 12-й строчке, заработав 20 очков.

Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Биссекк – 43'     2:0 Барелла – 78'    
Удаления: нет / Банда – 84'
Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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