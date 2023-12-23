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«Сантос» подтвердил, что не привезёт на турнир с участием «Зенита» основной состав

«Сантос» подтвердил, что не привезёт на турнир с участием «Зенита» основной состав
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Бразильский «Сантос» подтвердил, что не привезёт на зимний товарищеский турнир с участием «Зенита» основной состав, сообщает пресс-служба клуба.

В рамках Кубка равноправия, который пройдёт в Катаре, «Зенит», кроме «Сантоса», встретится с китайским «Шанхай Шэньхуа» и катарским клубом «Аль-Духаиль».

Расписание матчей на Кубке равноправия:

  • 1 февраля: «Шанхай Шеньхуа» — «Аль-Духаиль»
  • 4 февраля: «Сантос» — «Шанхай Шеньхуа»
  • 5 февраля: «Зенит» — «Аль-Духаиль»
  • 8 февраля: «Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»
  • 9 февраля: «Сантос» — «Аль-Духаиль»
  • 13 февраля: «Зенит» — «Сантос»

Стоит отметить, что российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации. Однако этот запрет не распространяется на товарищеские турниры, которые проходят не под эгидой УЕФА и ФИФА.

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