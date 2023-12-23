Юрген Клопп высказался о неназначенном пенальти в ворота «Арсенала» за игру рукой Эдегора

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал спорный эпизод, в котором главный арбитр матча 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» Крис Кавана принял решение не ставить пенальти в ворота «канониров» после того, как полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор сыграл рукой в своей штрафной.

«Ситуация с пенальти — странная, я не знаю, мог ли видеть её судья, но вы смотрите на неё, и я не совсем понимаю, как вы можете сказать, что это не пенальти», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, на 18-й минуте игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. А полузащитник гостей Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Главный арбитр не зафиксировал нарушения правил и не поставил пенальти, при этом судьи на VAR не вмешались в эпизод.

Напомним, после результата данного матча «Ливерпуль» поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, обойдя «Астон Виллу». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Арсенал» же остался на первой строчке, в активе «канониров» 40 очков после 18 матчей чемпионата. Таким образом, команда Юргена Клоппа упустила возможность обойти «Арсенал» и выйти на первое место в АПЛ.