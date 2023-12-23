Мохамед Салах вошёл в список 10 лучших бомбардиров АПЛ

Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах вошёл в список 10 лучших бомбардиров английской Премьер-лиги, обогнав экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Майкла Оуэна, который забил 150 голов.

На счету египтянина 151 забитый мяч в чемпионате Англии. Далее располагаются Джермейн Дефо (162 мяча), Робби Фаулер (163 мяча), Тьерри Анри (175 мячей), Фрэнк Лэмпард (177 мячей), Серхио Агуэро (184 мяча), Энди Коул (187 мячей), Уэйн Руни (208 мячей), Гарри Кейн (213 мячей) и Алан Ширер (260 мячей).

Салах в нынешнем сезоне сыграл за мерсисайдцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 млн.