Депутат Госдумы: а что наши футболисты выиграли на международном уровне?

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова подвела итоги уходящего 2023 года для российского футбола, а также сравнила его с футболом во времена Советского Союза.

«У нас есть легионеры, которые демонстрируют другую игру по сравнению с нашими футболистами, другую школу. Это всегда полезно в любом случае. Если говорить про наших, раньше мы играли на международном уровне — и что, мы очень много там выиграли, что ли? Нет, в том и дело. Во времена Советского Союза мы побольше выигрывали, хотя можно сказать, что тогда были другие люди, другие спортсмены, другая идеология. Возможно. Но тогда всё было закрыто, варились в собственном соку, а результаты были лучше», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Напомним, в феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) вслед за Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение о бессрочном отстранении всех клубных и сборных команд из России от международных турниров под своей эгидой.

20 декабря на заседании исполкома РФС было принято решение не выходить из УЕФА с целью дальнейшего перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). В качестве мотивировки такого решения президент РФС Александр Дюков назвал в том числе позицию ФИФА.