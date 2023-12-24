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Леонардо Бонуччи близок к переходу в «Рому»

Леонардо Бонуччи близок к переходу в «Рому»
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Защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи в ближайшее время может вернуться в одну из команд итальянской Серии А. Об этом сообщает Get Italian Football News.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что клубы близки к окончательной договорённости.

Напомним, Бонуччи перешёл в «Унион» из «Ювентуса» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с берлинским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Ромы» к украинскому форварду «Жироны» Артёму Довбику.

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