«Порту» обыграл «Лейшойнш», но не сумел выйти в полуфинал Кубка лиги Португалии

«Порту» одержал победу над «Лейшойншем» в матче группового этапа Кубка лиги Португалии со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Драган» в Порту.

Первый гол в матче забил на 7-й минуте нападющий хозяев Шику Фернандеш Консейсау. На 14-й минуте реализовал пенальти хавбек гостей Фабинью, сделав счёт равным. Победу «Порту» принёс гол, забитый иранцем Мехди Тареми на 85-й минуте. Полузащитник также забил с пенальти. На 41-й минуте с поля был удалён ганский хавбек Алхассан Вакасо.

Несмотря на победу хозяева остались вторыми в группе D позади «Эшторила» и не вышли в следующую стадию турнира. В 1/2 финала Кубка лиги Португалии сыграют «Брага» — «Спортинг» 23 января и «Бенфика» — «Эшторил» 24 января. Финал состоится 27 января. Все три матча пройдут на стадионе «Магальяйнш Песоа» в Лейрии.