Игрок «Монако» Головин попал в очередную символическую сборную первой части сезона Лиги 1

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную первой части сезона французской Лиги 1 по версии Once Mondial.

При этом полный состав сборной выглядит так:

Вратарь: Марцин Булка («Ницца»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Лени Йоро («Лилль»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»).

Полузащитники: Набиль Бенталеб («Лилль»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Ромен дель Кастильо («Брест»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Александр Головин («Монако»).

Нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Напомним, ранее россиянин попадал в символическую сборную первой части сезона французской Лиги 1 по версии L'Equipe и Foot Mercato.

Головин в нынешнем сезоне сыграл за «Монако» 15 матчей в Лиге 1, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.