Тихонов прокомментировал решение РФС остаться в УЕФА и не переходить в Азию

Бывший футболист и капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), а остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Наступит время, когда УЕФА скажет: «Возвращайтесь». Перейти можно, но потом ты не вернёшься. Кто нас там [в Азии] ждёт? Япония, Южная Корея, Сингапур, которые против нас сейчас? Такая же ситуация [как в УЕФА] может быть и там. Так что я считаю, что абсолютно правильное решение не переходить, мы ближе к Европе, всё равно мы там будем.

Что делать? Ждать. Мы играли в Европе очень долго, показывали определённые результаты. Нужно ждать год, два, три — столько, сколько нужно», — сказал Тихонов в программе «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».