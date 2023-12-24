Воспитанник «Краснодара» Голубев признался, что хотел бы сыграть в футбол с Аршавиным

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев, являющийся воспитанником «Краснодара», рассказал, что из российских футболистов хотел бы сыграть с экс-нападающим «Зенита» Андреем Аршавиным.

«Сложно выделить кого-то одного. Знаю очень много великих футболистов, но очень хотелось бы сыграть с Андреем Аршавиным. Я следил за его карьерой почти с самого начала.

Совет для тех, кто хочет стать профессиональным игроком? Надо много работать и никогда не останавливаться. Слушать советы старших и верить в свой успех, а главное — в то, что ты делаешь», — передаёт слова Голубева ya-trener.ru.

24-летний Голубев выступал за команды «Краснодара» до 2019 года. Затем спортсмен на правах аренды ушёл в «Уфу», которая в дальнейшем выкупила его контракт. Вместе с командой Голубев проделал путь от Российской Премьер-Лиги до ЛЕОН-Второй лиги.