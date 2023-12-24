«Спартаку» отказали в покупке нападающего «Сан-Лоренсо» Барейро

Московскому «Спартаку» отказали в покупке нападающего «Сан-Лоренсо» Адама Барейро, сообщает аккаунт La Cicloneta в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, красно-белые предложили за Барейро € 5,4 млн, однако аргентинский клуб отказал.

27-летний форвард является воспитанником парагвайской «Олимпии», затем поиграл за парагвайские «Ривер Плейт» и «Насьональ». Зимой 2019 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, перебрался в мексиканский «Монтеррей» за € 2 млн, откуда отдавался в аренду в «Сан-Лоренсо», «Аланьяспор» и «Атлетико Сан-Луис».

Зимой 2023 года был выкуплен «Сан-Лоренсо» за € 1,9 млн. В этом сезоне сыграл за аргентинскую команду 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 мячами и двумя голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока составляет € 5,5 млн.