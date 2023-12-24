Тренер «Челси» Почеттино высказался о дебютном голе Нкунку в АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о дебютном голе французского полузащитника Кристофера Нкунку в сегодняшнем матче с «Вулверхэмптоном» (1:2) в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

«Я очень рад, что Нкунку забил, и это показывает, насколько он может быть важен для нас. Мы не можем оказывать на него слишком большое давление, он был вне игры очень долгое время, и именно поэтому он вышел на поле после 60-й минуты — чтобы помочь ему освоиться.

Он качественный игрок, который может забивать голы, и мы рады, что он сделал это сегодня, хотя, конечно, мы разочарованы тем, что не выиграли игру. Кристоферу нужно время, чтобы прийти в себя, но мы очень уверены в том, что он достигнет своего максимума и станет ключевым игроком для нас», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Напомним, 26-летний Кристофер Нкунку перешёл в «Челси» летом 2023 года и получил травму в предсезонном контрольном матче. Эта игра стала для полузащитника второй официальной встречей в этом сезоне и дебютной в АПЛ.