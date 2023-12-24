«Манчестер Юнайтед» сможет подписать 19-летнего Жоау Невеша лишь за € 100 млн

Португальская «Бенфика» установила стоимость в € 100 млн за полузащитника Жоау Невеша, которым интересуется «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mirror.

19-летним футболистом английский клуб хочет заменить Каземиро, который показывает плохую игру в нынешнем сезоне. Однако «Бенфика» не собирается отпускать Невеша дешевле € 100 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

В нынешнем сезоне Невеш в 25 матчах забил гол и отдал результативную передачу. Его контракт с португальской командой рассчитан до лета 2028 года. В составе сборной Португалии полузащитник в трёх матчах провёл на поле 11 минут и ещё не отметился голевыми действиями.

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