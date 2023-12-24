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Саудовская Аравия планирует увеличить лимит для легионеров — The Telegraph

Саудовская Аравия планирует увеличить лимит для легионеров — The Telegraph
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Саудовская Про-Лига планирует увеличить лимит для легионеров до 10 иностранных футболистов, сообщает The Telegraph.

По информации источника, увеличение лимита для легионеров позволит повысить бренд турнира и придать Саудовскому чемпионату большую силу на мировом рынке. Сейчас лимит для легионеров составляет восемь иностранных футболистов.

В январе 2023 года в саудовский «Аль-Наср» перешёл португальский нападающий Криштиану Роналду. Уже в летнее трансферное окно клубы из саудовской Про-Лиги потратили на игроков в общей сложности практически € 1 млрд.

В Саудовскую Аравию перебрались такие игроки, как Рияд Марез, Малком, Неймар, Эдуард Менди, Фабиньо, Садио Мане, Эмерик Лапорт, Марсело Брозович, Алекс Теллес, Янник Карраско, Александр Митрович, Калиду Кулибали, Рубен Невес, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум и другие.

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