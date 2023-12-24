Андрей Аршавин назвал причину последнего места «Сочи» в таблице РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему футбольный клуб «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, а также высказался о назначении испанца Роберта Морено на пост нового главного тренера «барсов».

«Как мне назначение Роберто Морено главным тренером «Сочи»? Сочинцам нужен тренер, который наведёт порядок. Получится ли у Морено — увидим.

Не удивляет ли последнее место сочинской команды? Оно связано с составом — не было качественного усиления. Но всё равно не ожидал, что команда окажется так низко.

Морено — уже третий испанец в РПЛ. Не кажется ли странным такой выбор? Это выбор руководителей клубов. Значит, они видят в испанских тренерах какую-то изюминку, которую могут внести. Сказалось и то, что уровень испанского футбола высок», — приводит слова Аршавина «Спорт уик-энд».

Напомним, 15 декабря официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Роберта Морено. 46-летний специалист ранее самостоятельно работал со сборной Испании, выступающим в чемпионате Франции «Монако» и испанской «Гранадой».

По итогам осенней части сезона «Сочи» находится на последнем месте турнирной таблицы, набрав 11 очков в 18 играх. Отставание «барсов» от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.