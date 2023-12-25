Главный тренер «Краснодара» Ивич рассказал о своих первых словах Сергею Галицкому

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о работе с владельцем «быков» Сергеем Галицким.

«Одержимость Галицкого атакующим футболом? Это его философия. Галицкий ― владелец клуба, он создал «Краснодар» с нуля, инвестирует в него свои деньги. У него есть безграничное право задавать мне любые вопросы каждый день, на которые я буду обязан давать ответы – потому что я работаю на него. И Галицкий знает это, моими первыми словами ему были: «Я доступен для вас в любое время». Это часть моей работы. Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках. Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Контракт 46-летнего специалиста с клубом рассчитан до декабря 2024 года.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками. На втором месте расположился «Зенит» (36 очков).

Полное интервью с Ивичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.