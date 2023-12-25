Ивич: никогда не готовлю речь к установке. Я не тот, кто будет читать по бумажке

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич признался, что никогда не готовится к предматчевым установкам.

У меня нет никакого особого подхода к мотивации. Все игры разные. Я никогда не готовлю речь к установке, всегда импровизирую, говорю от всего сердца. Я не тот, кто будет читать что-то по бумажке. Иногда ребят даже не надо сильно мотивировать. Они понимают, против кого играют. Например, в матче с ЦСКА я ничего не делал, потому что всё и так было понятно. Мотивация важна, когда мы играем с «Оренбургом», «Сочи» или «Факелом», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Контракт 46-летнего специалиста с клубом рассчитан до декабря 2024 года.

Полное интервью с Ивичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.