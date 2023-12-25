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«Локомотив» выложил нарезку голов Дзюбы бывшим командам после его песни про «Зенит»

«Локомотив» выложил нарезку голов Дзюбы бывшим командам после его песни про «Зенит»
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Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на то, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба спел фанатскую песню «Зенита», в составе которого выступал ранее. Железнодорожники в клубных соцсетях опубликовали нарезку голов Дзюбы в ворота бывших команд.

Ролик опубликован в группе «Локомотива» во "ВКонтакте". Права на видео принадлежат РФС

Напомним, 35-летний футболист ушёл из санкт-петербургского клуба в августе 2022 года в статусе свободного агента. За «Зенит» нападающий провёл 249 матчей, в которых забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.

В текущем сезоне в составе «Локомотива» Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее на просторах интернета появилось видео, на котором Артём Дзюба, находясь на вечеринке, поёт фанатскую песню «Зенита».

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