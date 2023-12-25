Шикунов: решение возродить «Спартак-2» правильное — это очень важная прослойка

Бывший футболист Александр Шикунов отреагировал на решение о возрождении «Спартака-2».

«Это очень правильное решение. Вся молодёжь, которая выходит у «Спартака», не помещается в первую команду. Это очень важная прослойка, через которую должны пройти ребята. Ну не все в 18 лет готовы попасть в первую команду. Раскидывать их по арендам — они потом теряются. Их надо держать под присмотром в системе. Это небольшая затратная часть. Даже один футболист, который выйдет, оправдает затраты. Это очень хорошая идея.

Дай бог, чтобы и в первый год кто-то из ребят выстрелил. Это может произойти в любой момент. Такое же было с «Крыльями», когда «Чертаново» взяли. Всё у них пошло. Ребятам надо доверять, им нужны хорошие условия и они должны понимать, что находятся при большом клубе. В любой момент, кто себя проявил, может уже попасть в основной состав. Все за тобой смотрят. А в аренде не каждый матч за тобой будут смотреть селекционеры и тренеры. И не надо менять клуб, всё по этапам — школа, молодёжка, вторая команда и основная будет конечным итогом», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.