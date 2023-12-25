Владимир Кузьмичёв: не понимал причину, почему вторую команду «Спартака» закрыли

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв отреагировал на возрождение второй команды красно-белых. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу.

«Я не понимал причину, почему вторую команду закрыли в своё время. Полностью поддерживаю решение возродить вторую команду. Всегда был за то, чтобы мальчишки, которые закончили академию, первый шаг делали в своей команде. Необходимый этап они бы проводили на глазах у руководства главной команды и тренера. Это важное и хорошее решение.

Переходный период возрождения занимает один сезон. Ребята из дубля сразу не смогут закрыть все необходимые позиции. Будут привлекаться молодые ребята из других академий. Через год при хорошей работе можно будет обходиться своими ресурсами», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.