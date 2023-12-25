Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Кузьмичёв: не понимал причину, почему вторую команду «Спартака» закрыли

Владимир Кузьмичёв: не понимал причину, почему вторую команду «Спартака» закрыли
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв отреагировал на возрождение второй команды красно-белых. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу.

«Я не понимал причину, почему вторую команду закрыли в своё время. Полностью поддерживаю решение возродить вторую команду. Всегда был за то, чтобы мальчишки, которые закончили академию, первый шаг делали в своей команде. Необходимый этап они бы проводили на глазах у руководства главной команды и тренера. Это важное и хорошее решение.

Переходный период возрождения занимает один сезон. Ребята из дубля сразу не смогут закрыть все необходимые позиции. Будут привлекаться молодые ребята из других академий. Через год при хорошей работе можно будет обходиться своими ресурсами», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Спартак» объявил о возрождении второй команды, она будет заявлена во Вторую лигу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android