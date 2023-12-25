Салихова: посмотрите, сколько игроков Осинькин дал сборной России, сравните с «гегемоном»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Этот год доказал, что Осинькин – лучший российский тренер на данный момент? Я всегда комплиментарно отзываюсь об Осинькине, он – пахарь, звёзд с неба не собирает, а сам их воспитывает. При этом он верен себе, его не штормит. Эксперименты в рамках разумного. Его игроки прогрессируют в разных клубах и разных схемах игры.

И да, он тренер не одного сезона. Если делать долгосрочный проект с фокусом на российских молодых игроков, то Осинькин – лучший. Просто посмотрите, сколько игроков Игорь Витальевич дал сборной. И сравните с «гегемоном». Более того, видно, что он порядочный тренер, игроки его уважают и любят как второго папу», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, Осинькин возглавляет самарскую команду на протяжении трёх лет (с 2020 года). Под его руководством «Крылья» занимали восьмое и 12-е место в турнирной таблице РПЛ (сезоны-2021/2022 и 2022/2023).

В нынешнем сезоне «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024. «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. «Спартак» же занимает пятое место в таблице, в активе красно-белых 30 очков.