Мадридский «Реал» нашёл альтернативу защитнику «Зенита» Ренану

Мадридский «Реал» нашёл альтернативу защитнику санкт-петербургского «Зенита» Роберту Ренану, сообщает аккаунт Madrid net ID в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

По информации источника, «сливочные» рассматривают защитника португальского «Спортинга» Гонсалу Инасиу в качестве зимнего подписания.

Напомним, испанская команда в этом сезоне потеряла Эдера Милитао и Давида Алабу из-за травм крестообразных связок. Именно поэтому «сливочные» начали поиск игрока в защиту и хотели арендовать Ренана.

В текущем сезоне Роберт провёл за сине-бело-голубых лишь восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2028 года. Рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 9 млн.

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