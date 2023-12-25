«После этого хотел закончить карьеру». Быстров — о первом матче за «Зенит» в старте

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился воспоминаниями о своём первом матче за санкт-петербургский клуб в стартовом составе. Напомним, первый матч за сине-бело-голубых в старте Быстров провёл в финале Кубка России в сезоне-2001/2002 c московским ЦСКА. «Зенит» проиграл со счётом 0:2.

«Лучше не вспоминать. Соломатин возил не только меня, но и всю команду. Из‑под меня забивали. Я узнал за час до игры, что играю в стартовом составе: молодой, неопытный. После этого матча хотел вообще закончить карьеру. Не хотел играть в футбол. Сильно давило. Я считал, что я виноват в том, что мы проиграли финал Кубка.

Что мотивировало этого не делать? Не помню уже: может, прошло. Плюс не было интернета. Тогда ЦСКА был на голову нас сильнее, просто «изуродовал», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, после чего перешёл в московский «Спартак». Игроком красно-белых Владимир был до 2009 года, после этого он вернулся в санкт-петербургский клуб, где играл до 2014 года.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.