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«Думала, что у «Спартака» новый физиотерапевт». Зарема Салихова — об Амарале

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Первые впечатления после этой новости? Если честно, когда я увидела, то думала, что у «Спартака» новый физиотерапевт, оказалось новый спортивный директор. Так бывает, ожидания – Луиш Кампуш, реальность – другая», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, 22 декабря московский «Спартак» объявил о назначении на пост спортивного директора бывшего ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала. Португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 30 очков за 18 матчей чемпионата.