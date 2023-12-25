Лондонские клубы проявляют интерес к форварду «Арсенала» Нкетиа

Сразу три лондонских клуба интересуются нападающим «Арсенала» Эдди Нкетиа. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». «Канониры» будут готовы расстаться со своим нападающим не менее чем за € 45 млн.

Нкетиа находится в системе «Арсенала» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В текущем сезоне форвард провёл за лондонскую команду 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «канонирами» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не заинтересован в продаже своего нападающего.