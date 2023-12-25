Игорь Шалимов объявил символическую сборную РПЛ по итогам первой части сезона

Бывший футболист сборной России, российский тренер Игорь Шалимов составил свою символическую сборную Российской Премьер-Лиги по итогам первой части текущего сезона. Об этом сообщает «РБ Спорт». Шалимов выбрал схему 4-3-3 (с опорным полузащитником) для своей сборной.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Левый центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»);

Правый центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА);

Левый защитник: Наир Тикнизян («Локомотив»);

Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»);

Опорный полузащитник: Диего Лаксальт («Динамо»);

«Восьмёрка»: Вендел («Зенит»);

«Десятка»: Эдуард Сперцян («Краснодар»);

Левый нападающий: Квинси Промес («Спартак»);

Правый нападающий: Максим Глушенков («Локомотив»);

Центральный нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»).

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.