Шалимов рассказал, нужно ли «Спартаку» купить нового форварда вместо Соболева

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» предложил € 10 млн за нападающего бразильского «Флуминенсе» Джона Кеннеди, заявив, что красно-белым нужно думать о том, как реабилитировать Александра Соболева вместо покупки нового игрока на его позицию.

«Вместо того, чтобы искать какого-то центрального нападающего, я бы посмотрел, как реабилитировать Соболева. Это его позиция. Зачем тратить деньги и рисковать — попадёшь или нет? Говорят из «Флуминенсе» хотят подписать нападающего. Вот, где мне кажется, нужно руководству «Спартака» разобраться», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл 15 матчей в составе «Спартака», в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков за 18 матчей чемпионата.