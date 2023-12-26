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Полузащитник «Зенита» Вендел примет участие в Матче звёзд в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Вендел примет участие в Матче звёзд в Бразилии
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Полузащитник «Зенита» Вендел примет участие в Матче звёзд, который состоится Бразилии, сообщает журналист Жуниор Коимбра в своей социальной сети X (ранее twitter)

All Star Games 2023 — ежегодное благотворительное мероприятие, организованное бывшим игроком Зико. Традиционная инициатива, объединяющая художников, спортсменов, бывших футболистов и тренеров
В 2023 году матч состоится 27 декабря на стадионе «Маракана». Собранная сумма с матча будет направлена на стимулирование развития благотворительности в Бразилии.

Вендел является воспитанником бразильского «Флуминенсе». За «Зенит» футболист выступает с 2020 года. На данный момент трансферная стоимость бразильского полузащитника составляет € 24 млн.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в х 18 матчах во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и шестью результативными передачами.

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