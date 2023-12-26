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«Ну что, свиньи, жрёте?!» Дудиев рассказал, как Газзаев поддерживал дисциплину в «Алании»

«Ну что, свиньи, жрёте?!» Дудиев рассказал, как Газзаев поддерживал дисциплину в «Алании»
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Бывший футболист «Алании» Аслан Дудиев поделился воспоминаниями о совместной работе с Валерием Газзаевым. Дудиев рассказал, как тренер поддерживал дисциплину касаемо лишнего веса футболистов.

«Впечатления от Газзаева? Сумасшедший мотиватор, в перерыве мог таких люлей вставить… Как-то на сборах нам дали два дня выходных. Взвешивание, бразильчики опять нагуляли лишние килограммы — за два дня-то! Собрание. Георгич на него залетает, а в руках список тех, у кого лишний вес. Бразильцы все поголовно там. И Газзаев как начнёт: «Ну что, свиньи, жрёте?!» И давай разносить», — приводит слова Дудиева Sport24.

Напомним, Газзаев тренировал «Аланию» два периода — с 1994 по 1999 год и с 2012 по 2013 год. При этом с 2011 по 2014 год Валерией Георгиевич был президентом владикавказского клуба.

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