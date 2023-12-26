Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наср. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятибратов: «Чайка» — команда высокого уровня, у нас очень квалифицированные игроки

Пятибратов: «Чайка» — команда высокого уровня, у нас очень квалифицированные игроки
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Чайки» Дмитрий Пятибратов подвёл итоги первого зимнего сбора команды, а также оценил уровень футболистов. По словам Пятибратова, некоторые игроки даже превзошли ожидания тренерского штаба.

«Очень плодотворный сбор. Благодарен руководству, что нашли возможность его провести. А также игрокам, которым пришлось корректировать планы в отпуске.

Сбор прошёл очень позитивно, футболисты выполнили большой объём запланированной работы. Плюс мы просмотрели группу молодых игроков: для нас очень важна преемственность, и мы будем дальше продолжать следить за ребятами. На этом сборе все проявили себя с лучшей стороны. Возможности футболистов мы хорошо знали, но лишний раз убедились, что у нас команда высокого уровня: очень квалифицированные игроки, и я даже скажу, что некоторые ребята превзошли наши ожидания», — приводит слова Пятибратова официальный сайт футбольного клуба «Чайка».

Материалы по теме
«Долго мечтал о такой возможности». Дмитрий Пятибратов — о назначении в «Чайке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android