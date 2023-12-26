Пятибратов: «Чайка» — команда высокого уровня, у нас очень квалифицированные игроки

Новый главный тренер «Чайки» Дмитрий Пятибратов подвёл итоги первого зимнего сбора команды, а также оценил уровень футболистов. По словам Пятибратова, некоторые игроки даже превзошли ожидания тренерского штаба.

«Очень плодотворный сбор. Благодарен руководству, что нашли возможность его провести. А также игрокам, которым пришлось корректировать планы в отпуске.

Сбор прошёл очень позитивно, футболисты выполнили большой объём запланированной работы. Плюс мы просмотрели группу молодых игроков: для нас очень важна преемственность, и мы будем дальше продолжать следить за ребятами. На этом сборе все проявили себя с лучшей стороны. Возможности футболистов мы хорошо знали, но лишний раз убедились, что у нас команда высокого уровня: очень квалифицированные игроки, и я даже скажу, что некоторые ребята превзошли наши ожидания», — приводит слова Пятибратова официальный сайт футбольного клуба «Чайка».