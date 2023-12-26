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Агбонлахор: футболисты «Манчестер Юнайтед» играют так, как будто они незнакомцы

Агбонлахор: футболисты «Манчестер Юнайтед» играют так, как будто они незнакомцы
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор поделился мнением о нынешней форме «Манчестер Юнайтед» в преддверии очного матча команд в 19-м туре чемпионата Англии, который состоится сегодня, 26 декабря.

«Юнайтед» уже не та команда, которой они были раньше. Теперь появились такие команды, как «Борнмут», приезжающие на «Олд Траффорд» и выигрывающие со счётом 3:0. При этом футболисты «красных дьяволов» играют так, как будто бы они незнакомы друг с другом. У манкунианцев есть проблемы и на левом фланге, и на правом, и в центре поля.

Владельцы «Юнайтед» Глейзеры выглядят так, как будто они прячутся во Флориде, в то время как болельщики их презирают», — приводит слова Агбонлахора The Sun.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» начнётся в 23:00 мск.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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