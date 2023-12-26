Почеттино рассказал, какая позиция больше всего подходит Нкунку

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о наиболее подходящей роли, в которой видит французского футболиста своей команды Кристофера Нкунку.

«Я думаю, что Кристо больше всего подходит игра на позиции атакующего полузащитника, либо в качестве форварда. Я не вижу его на позиции левого или правого вингера.

Нкунку понемногу начинает понимать Премьер-лигу. Команды здесь очень агрессивны, а футбол сильно отличается от того, который показывают в других странах», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Нкунку из-за травмы успел провести за «Челси» лишь два неполных матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.