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Появилось расписание Зимнего кубка РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»

Появилось расписание Винлайн Зимнего кубка РПЛ 2024 года с участием московского «Спартака» и «Ростова».

Кроме российских команд, в товарищеском турнире сыграют казахстанский «Кайрат», за который выступает экс-игрок московского ЦСКА Виктор Васин, а также «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая, где команду тренирует бывший наставник «Локомотива» Марко Николич.

Полное расписание турнира:

2 февраля; «Ростов» – «Шабаб Аль-Ахли». Начало – 17:00 по московскому времени;

6 февраля; «Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат». Начало – 19:30 по московскому времени;

7 февраля; «Спартак» – «Ростов». Начало – 19:30 по московскому времени;

10 февраля; «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак». Начало – 18:00 по московскому времени;

11 февраля; «Кайрат» – «Ростов». Начало – 18:00 по московскому времени;