Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наср. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилось расписание Зимнего кубка РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»

Появилось расписание Зимнего кубка РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»
Аудио-версия:
Комментарии

Появилось расписание Винлайн Зимнего кубка РПЛ 2024 года с участием московского «Спартака» и «Ростова».

Кроме российских команд, в товарищеском турнире сыграют казахстанский «Кайрат», за который выступает экс-игрок московского ЦСКА Виктор Васин, а также «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая, где команду тренирует бывший наставник «Локомотива» Марко Николич.

Полное расписание турнира:

  • 2 февраля; «Ростов» – «Шабаб Аль-Ахли». Начало – 17:00 по московскому времени;
  • 6 февраля; «Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат». Начало – 19:30 по московскому времени;
  • 7 февраля; «Спартак» – «Ростов». Начало – 19:30 по московскому времени;
  • 10 февраля; «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак». Начало – 18:00 по московскому времени;
  • 11 февраля; «Кайрат» – «Ростов». Начало – 18:00 по московскому времени;
  • 14 февраля; «Спартак» – «Кайрат». Начало – 19:30 по московскому времени.
Материалы по теме
Эксклюзив
В «Кайрате» обозначили цели на Зимний кубок РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android