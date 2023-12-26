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«Арсенал» продвинулся в переговорах по защитнику «Спортинга» Инасиу

«Арсенал» продвинулся в переговорах по защитнику «Спортинга» Инасиу
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«Арсенал» стал ближе к подписанию центрального защитника «Спортинга» и сборной Португалии Гонсалу Инасиу. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители лондонского клуба делают всё возможное, чтобы осуществить покупку 22-летнего футболиста уже в предстоящее зимнее трансферное окно. Отмечается, что на португальского игрока обороны по-прежнему претендуют такие клубы, как «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Инасиу провёл за «Спортинг» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о планах «Арсенала» на предстоящее зимнее трансферное окно.

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