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Тренер «Ньюкасла» Хау — об освистывании фанатами: мы переживаем непростой период

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о реакции болельщиков своей команды на неудачи в последних матчах. «Сороки» сумели добыть лишь одну победу в семи играх.

«Мы переживаем непростой период. Травмы мешают нам добывать необходимые результаты. Поэтому я уважаю и понимаю любое выражение недовольства со стороны болельщиков. Атмосфера на стадионе в любом случае была хорошей», – приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, во вторник, 26 декабря, «сороки» в родных стенах уступили «Ноттингему» (1:3) в игре 19-го тура АПЛ. После встречи фанаты «Ньюкасла» освистали футболистов.

На данный момент «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эдди Хау набрали 29 очков после 19 проведённых матчей.

Ранее на критику со стороны болельщиков и экспертов ответил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.