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Болельщик «Ньюкасла» пришёл в образе Гринча на матч АПЛ

Болельщик «Ньюкасла» пришёл в образе Гринча на матч АПЛ
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Сегодня, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-Лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Ноттингемом Форест». «Лесники» одержали победу со счётом 3:1. Один из болельщиков «сорок» пришёл на эту игру в образе известного похитителя Рождества — Гринча.

Напомним, в сегодняшней встрече «Ноттингем Форест» одержал победу благодаря хет-трику бывшего нападающего «Ньюкасл Юнайтед» Криса Вуда. Ассистентский дубль на свой счёт записал Энтони Эланга. В составе «сорок» забитым мячом отметился Александер Исак.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Исак – 23'     1:1 Вуд – 45+1'     1:2 Вуд – 53'     1:3 Вуд – 60'    

Благодаря этой победе «лесники» поднялись на 16-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 17 очков в 19 играх. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на седьмой позиции с 29 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица АПЛ
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