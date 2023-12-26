Болельщик «Ньюкасла» пришёл в образе Гринча на матч АПЛ

Сегодня, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-Лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Ноттингемом Форест». «Лесники» одержали победу со счётом 3:1. Один из болельщиков «сорок» пришёл на эту игру в образе известного похитителя Рождества — Гринча.

Напомним, в сегодняшней встрече «Ноттингем Форест» одержал победу благодаря хет-трику бывшего нападающего «Ньюкасл Юнайтед» Криса Вуда. Ассистентский дубль на свой счёт записал Энтони Эланга. В составе «сорок» забитым мячом отметился Александер Исак.

Благодаря этой победе «лесники» поднялись на 16-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 17 очков в 19 играх. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на седьмой позиции с 29 очками после аналогичного количества встреч.