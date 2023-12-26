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FourFourTwo представил рейтинг тренеров сборной Англии от лучшего к худшему

FourFourTwo представил рейтинг тренеров сборной Англии от лучшего к худшему
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Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг тренеров сборной Англии от лучшего к худшему. По мнению изданию, лучшим тренером в истории сборной Англии является Альф Рамсей. Второе место этого рейтинга принадлежит действующему тренеру национальной команды Гарету Саутгейту. Топ-3 замкнул Бобби Робсон.

Рейтинг тренеров сборной Англии:

  1. Альф Рамсей (1963-1974).
  2. Гарет Саутгейт (2016 — наст. вр.). 
  3. Бобби Робсон (1982-1990).
  4. Терри Венейблс (1994 — 1996).
  5. Свен-Йоран Эрикссон (2001-2006).
  6. Уолтер Уинтерботтом (1946-1962).
  7. Рон Гринвуд (1977-1982).
  8. Гленн Ходдл (1996-1999).
  9. Рой Ходжсон (2012-2016).
  10. Дон Реви (1974-1977).
  11. Фабио Капелло (2008-2012).
  12. Кевин Киган (1999-2000).
  13. Сэм Эллардайс (2016).
  14. Грэм Тейлор (1990-1993).
  15. Стив Макларен (2006-2007).
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