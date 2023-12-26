FourFourTwo представил рейтинг тренеров сборной Англии от лучшего к худшему
Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг тренеров сборной Англии от лучшего к худшему. По мнению изданию, лучшим тренером в истории сборной Англии является Альф Рамсей. Второе место этого рейтинга принадлежит действующему тренеру национальной команды Гарету Саутгейту. Топ-3 замкнул Бобби Робсон.
Рейтинг тренеров сборной Англии:
- Альф Рамсей (1963-1974).
- Гарет Саутгейт (2016 — наст. вр.).
- Бобби Робсон (1982-1990).
- Терри Венейблс (1994 — 1996).
- Свен-Йоран Эрикссон (2001-2006).
- Уолтер Уинтерботтом (1946-1962).
- Рон Гринвуд (1977-1982).
- Гленн Ходдл (1996-1999).
- Рой Ходжсон (2012-2016).
- Дон Реви (1974-1977).
- Фабио Капелло (2008-2012).
- Кевин Киган (1999-2000).
- Сэм Эллардайс (2016).
- Грэм Тейлор (1990-1993).
- Стив Макларен (2006-2007).
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