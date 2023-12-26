FourFourTwo представил рейтинг тренеров сборной Англии от лучшего к худшему

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг тренеров сборной Англии от лучшего к худшему. По мнению изданию, лучшим тренером в истории сборной Англии является Альф Рамсей. Второе место этого рейтинга принадлежит действующему тренеру национальной команды Гарету Саутгейту. Топ-3 замкнул Бобби Робсон.

Рейтинг тренеров сборной Англии: