Агент Щенникова: ведутся переговоры, но это не то, что нам хотелось бы видеть

Футбольный агент Сергей Пушкин, который представляет интересы экс-футболиста московского ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, что ведутся переговоры.

«Готов ли Щенников вернуться зимой? Зависит от того, кто будет заинтересован в нём, потому что пауза слишком большая. Ведутся какие-то переговоры, но это не то, что нам хотелось бы видеть. У него свой бизнес, трое детей, с Москвой много что связывает. Если не будет ближнего варианта на хороших условиях, то возвращение вряд ли планируется», — приводит слова Пушкина Metaratings.

Щенников является воспитанником армейской команды. В основную команду Георгий перебрался зимой 2009 года. В общей сложности россиянин сыграл за ЦСКА 366 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

Вместе с красно-синими Щенников выиграл трижды МИР РПЛ, четыре раза Фонбет Кубок России и три раза Суперкубок России.