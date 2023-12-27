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Гендиректор «Акрона» рассказал, готов ли клуб выходить в РПЛ

Гендиректор «Акрона» рассказал, готов ли клуб выходить в РПЛ
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал о планах свое команды на 2024 год.

«В этом году мы сделали качественный шаг вперёд, и не только на футбольном поле. Команда дошла до финала Пути регионов FONBET Кубка России, а на зимнюю паузу ушла на третьем месте – в двух очках от лидера.

Какие планы строит «Акрон» на 2024 год? К зимней паузе мы расположились достаточно высоко в турнирной таблице. У нас есть хороший задел для реальной борьбы за повышение в классе. Клуб готов сделать этот шаг, имеет необходимые для этого ресурсы. Надеемся, что спортивный результат порадует болельщиков в мае», — приводит слова Власова официальный сайт «Акрона».

Тольяттинцы занимают в Первой лиге третье место после 20 туров с одним очком отставания от «Химок» и двумя — от махачкалинского «Динамо».

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