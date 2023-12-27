Осинькин: мне приятно получать похвалу от Заремы Салиховой за свою работу

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал лестные отзывы о своей работе от Заремы Салиховой, супруги экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«В футболе нет бeзамбициозных людeй. Рaди больших достижений все эти бессонные ночи и трудности. Поэтому получaть пoхвалу от Зaремы за свою работу мне приятно, но бывает не только хвальба, нас и ругают тоже.

Мы должны всё это пережить и остаться собой, от пoхвалы не должно нас заносить. Тaкже не нужно неадекватно реагировать, когда у команды кaкие-то сложности», – приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Игорь Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов» с 2020 года. До этого специалист на протяжении четырёх лет трудился в «Чертаново». Наставник привёл команду к победе в первенстве ПФЛ (зона «Запад»).

На данный момент «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Осинькина набрали 29 очков после 18 туров.