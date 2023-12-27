Де Лигт и Шлоттербек — приоритетные цели «Арсенала» на позицию центрального защитника

«Арсенал» определился с главными кандидатами для усиления центральной зоны обороны. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, предстоящим летом «канониры» будут бороться за подписание Маттейса де Лигта («Бавария») и Нико Шлоттербека («Боруссия» Дортмунд). Ни один из возможных трансферов не является для «Арсенала» приоритетным, так как финансовые возможности клуба не позволяют совершить сделку в январе.

В текущем сезоне на счету де Лигта 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Шлоттербек провёл 24 игры за «Боруссию» и сумел забить один мяч, а также оформил один ассист. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн и € 35 млн соответственно.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о трансферных целях своей команды.