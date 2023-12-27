Застройщик ответил на судебный иск игрока «Спартака» Джикии из-за трёх квартир

Застройщик ФСК ответил на судебный иск игрока московского «Спартака» Георгия Джикии из-за трёх квартир и трёх машино-мест.

«Корпус, в котором была приобретена недвижимость гражданином Джикией, был своевременно введён в эксплуатацию — 28 июня 2023 года. Застройщик своевременно в установленные законом сроки известил о готовности всех объектов к передаче посредством почтового уведомления.

В компании отметили, что по условиям договора Джикия должен был явиться на приёмку объектов после получения уведомления в течение 15 рабочих дней, но он не пришёл. У застройщика, согласно закону, в таком случае возникло право передать объекты в одностороннем порядке не ранее 1 ноября», — приводит сообщение ФСК РБК.

Напомним, ранее появилась информация, что Джикия приобрёл в жилом комплексе три квартиры и три машино-места. Однако застройщик не выполнил свои обязательства, за что Джикия подал на него в суд и потребовал компенсацию в размере 6,8 млн рублей.

Отмечается, что судебное заседание назначено на 18 января — за день до официального выхода из отпуска всех футболистов «Спартака».