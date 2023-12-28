Бернарду Силва о Жоау Феликсе: возможно, в «Атлетико» я бы тоже не добился успеха

Португальский полузащитник «Манчестера Сити» Бернарду Силва прокомментировал игру своего друга и товарища по сборной Жоау Феликса в «Барселоне».

«Я пришёл в такой клуб, как «Манчестер Сити», к которому мои качества со временем адаптировались, но у Жоау Феликса в «Атлетико» такого не вышло. И это не критика в адрес «матрасников» или Жоау. «Атлетико» играет так всегда, а у Жоау иной стиль.

Возможно в «Атлетико» я бы тоже не добился успеха. Я бы попытался адаптироваться в их команде и последовал идее тренера, но для меня это было бы очень трудно.

В конце концов, я рад за Феликса, ведь он наконец играет за команду, которая подходит его стилю. Он чувствует себя комфортно в «Барсе» и играет лучше, чем несколько лет назад», — приводит слова Бернарду Силвы Mundo Deportivo с ссылкой на A Bola.

В нынешнем сезоне Жоау Феликс сыграл в 25 матчах за клуб и сборную, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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