Монарёв: у многих родственники в России и на Украине. Теперь эти люди чужие друг другу

Бывший украинский футболист ЦСКА Роман Монарёв, который получил российское гражданство в 2009 году, высказался о взаимоотношениях россиян и украинцев на фоне политического конфликта государств. По его словам, сейчас даже родственники, живущие по разные стороны баррикад, стали друг для друга чужими.

«Я был своим и на Украине, и в России? А у многих родственники в обеих странах. И теперь эти люди чужие друг другу — разговаривают на разных языках, нет точек соприкосновения. Те говорят одно, эти другое, а правды посередине нет», — приводит слова Монарёва Sport24.

Монарёв перебрался в московский ЦСКА летом 2001 года и поиграл в стане армейцев 2,5 сезона. До российской команды Роман выступал за киевский ЦСКА. В ходе своей карьеры он поиграл за девять российских клубов и четыре украинских.