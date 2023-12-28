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«Я был напуган». Экс-игрок «Реала» Хамес — о трудностях жизни в Катаре

«Я был напуган». Экс-игрок «Реала» Хамес — о трудностях жизни в Катаре
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32-летний колумбийский полузащитник Хамес Родригес, выступающий за бразильский «Сан-Паулу», поделился воспоминаниями о жизни в Катаре, где он играл за «Аль-Райан».

«Жизнь и культура в Катаре очень сложны, это была та страна, где было трудно адаптироваться. Вы знаете, что после футбола все принимают душ голыми, но товарищи по команде сказали мне: «Ты не можешь так делать»… Я был напуган.

Там все едят руками, это было сложно для меня. Они поделились со мной, а я сказал: «Нет, спасибо». Я попросил столовые приборы, мне сказали: «Нет, руками», и я ответил: «Вы с ума сошли, я не буду есть руками», — приводит слова Хамеса Globo Esporte.

Всего в составе катарского клуба колумбиец принял участие в 16 матчах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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