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Андрей Шевченко — единственный кандидат на пост президента Украинской ассоциации футбола

Андрей Шевченко — единственный кандидат на пост президента Украинской ассоциации футбола
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Бывший нападающий «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко – единственный кандидат на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ), информирует пресс-служба организации.

Украинские футбольные чиновники единогласно поддержали кандидатуру Шевченко в плане соответствия критериям и требованиям для получения почётной должности. Также Шевченко подал письменное заявление о согласии на участие в выборах президента УАФ. Андрей будет единственным кандидатом на выборах.

Внеочередной конгресс УАФ состоится 25 января 2024 года. На нём изберут нового президента организации вместо находящегося в СИЗО Андрея Павелко.

Ранее сообщалось, что Ассоциация футбола Киева выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост главы УАФ. При этом в СМИ появлялась информация, что легендарный украинский футболист якобы отказывается от этой должности.

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