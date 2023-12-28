«Борнмут» набрал 16 очков с ноября — это третий показатель после «Ливерпуля» и «Виллы»

Во вторник, 26 декабря, «Борнмут» на домашней арене уверенно расправился с «Фулхэмом» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги — 3:0. Таким образом, команда набрала 16 очков в чемпионате Англии с 1 ноября. Это третий показатель после «Ливерпуля» (19) и «Астон Виллы» (17). Мерсисайдцы и бирмингемцы провели за этот отрезок на один матч больше.

За без малого двухмесячный период «вишни» набрали 16 очков в восьми матчах. За это время «Борнмут» одержал пять побед (над «Ньюкаслом» (2:0), «Шеффилдом» (3:1), «Кристал Пэлас» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Ноттингемом» (3:2) и «Фулхэмом» (3:0). Также подопечные Андони Ираолы сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2). Ещё в одной встрече «вишни» в гостях разгромно проиграли «Манчестер Сити» (1:6).

Свой следующий матч в АПЛ «Борнмут» проведёт в воскресенье, 31 декабря. Команда Ираолы на выезде встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 20-го тура. Начало игры — в 17:00 мск.